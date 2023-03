Domenica 12 marzo sarà una giornata ecologica a Brescia in occasione della Art Marathon. In concomitanza con la corsa che invaderà pacificamente la città, il centro storico verrà chiuso al traffico: turisti e cittadini avranno così la possibilità di vivere Brescia senza auto, spostandosi a piedi, in bicicletta o utilizzando i mezzi pubblici.

La domenica ecologica prevede il divieto di circolazione alle auto, dalle 9 alle 14, all’interno del centro storico, ovvero nell’area delimitata dalle seguenti vie (che rimangono escluse dalla limitazione): via Spalto S. Marco, via Vittorio Emanuele II, via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Leonardo da Vinci, via Pusterla, via Filippo Turati e piazzale Arnaldo.

Il Comune di Brescia e Gruppo Brescia Mobilità offriranno la possibilità di viaggiare per l’intera giornata con il biglietto unico, che manterrà il prezzo abituale, ma potrà essere eccezionalmente utilizzato lungo tutto il corso del giorno, e sarà valido per i viaggi sia in bus sia in metro.