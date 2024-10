La Giunta comunale ha recentemente approvato lo stanziamento di 200mila euro di risorse comunali da destinare al sostegno degli affitti per i nuclei familiari con reddito che deriva esclusivamente dalla pensione di vecchiaia o di anzianità.

Per fare domanda occorrerà avere la residenza nel Comune di Brescia, dimorare abitualmente da almeno sei mesi nell’alloggio per il quale si paga l’affitto, e avere un’Isee non superiore a 15mila euro.

I richiedenti, inoltre, dovranno essere titolari di un contratto di locazione sul libero mercato o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della L.R. 16/2016), con un canone mensile superiore al 20% del reddito mensile netto del nucleo familiare e inferiore a 650 euro mensili.

I richiedenti, infine, non dovranno essere titolari di un contratto d’affitto con patto di futura vendita, non dovranno essere in possesso di un alloggio con agibilità in Regione Lombardia e dovranno essere titolari di un contratto di locazione con canone netto mensile non superiore a 650 euro.

Come fare domanda

Le domande potranno essere presentate dalle ore 9 di lunedì 28 ottobre 2024 alle ore 12.30 di venerdì 15 novembre 2024. La richiesta di contributo potrà essere presentata esclusivamente online tramite il seguente link https://www.comune.brescia.it/aree-tematiche/casa/contributi-ed-agevolazioni/bando-sostenere-famiglie-locazione-il-cui-reddito-0 dal quale sarà possibile scaricare l’avviso pubblico e il modulo da compilare.

Nella procedura di presentazione della domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata, pena la non ammissibilità, il documento con il quale il proprietario dell’alloggio si dichiara disponibile ad accettare il contributo, con impegno a non aumentare il canone di affitto per 12 mesi o a rinnovare il contratto alle stesse condizioni, se in scadenza. Per i residenti dei Servizi Abitativi Sociali – ex canone moderato, la dichiarazione del proprietario dell’alloggio Aler non va allegata. Dovranno essere allegati, inoltre, i documenti di identità del proprietario dell’alloggio e del richiedente, copia del cedolino della pensione percepita nel mese di settembre 2024 e della ricevuta del pagamento del canone di affitto del mese di settembre 2024.

Verificato il possesso delle condizioni e dei requisiti generali, il Comune procederà alla formazione di una graduatoria sulla base della maggiore percentuale di incidenza del canone mensile di locazione (spese accessorie e condominiali escluse) sulle entrate nette mensili del nucleo familiare relative al mese di settembre 2024. In caso di parità si darà priorità al nucleo familiare con il valore ISEE inferiore.

La graduatoria

Al termine della fase istruttoria delle domande regolarmente pervenute, il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria delle domande idonee e dell’elenco delle domande escluse all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Brescia alla pagina dedicata alla specifica misura di sostegno. La pubblicazione della graduatoria delle domande idonee e dell’elenco delle domande escluse assolverà all’obbligo di notifica. Entro cinque giorni dalla pubblicazione, il richiedente potrà presentare la richiesta di riesame della domanda e di rettifica dell’esito. La graduatoria definitiva verrà pubblicata entro i sette giorni successivi.

Il contributo assegnato non potrà avere un valore superiore a 1.300 euro ad alloggio/contratto, e potrà subire variazioni in diminuzione in base alla disponibilità dei fondi ed al numero di domande idonee collocate in graduatoria.

I sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil garantiranno assistenza ai propri iscritti nelle procedure di compilazione e invio delle domande.