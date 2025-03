Oltre 23 miliardi di euro di investimenti nei prossimi dieci anni. È questa la cifra annunciata da Terna per gli interventi del Piano di sviluppo 2025-2034, circa il 10% in più rispetto al piano precedente. Terna definisce gli interventi previsti dal Piano come essenziali per il perseguimento degli obiettivi nazionali ed europei di transizione energetica, indipendenza, resilienza ed efficienza del sistema elettrico.

In particolare, in Lombardia è previsto un incremento degli investimenti pari a circa il 40% con un impegno di 1,8 miliardi di euro nei prossimi 10 anni e non mancano opere nel Bresciano.

Uno è il riclassamento a 380 kV e ammodernamento dell’esistente elettrodotto a 220 kV Cassano Chiari, lungo circa 36 km, tra le province di Milano, Bergamo e Brescia. Un’opera che consentirà di aumentare l’efficienza e la stabilità della rete in Lombardia e in tutto il nord Italia.

Il secondo riguarda invece gli interventi di riassetto della rete elettrica a 132 kV per migliorare la qualità del servizio di trasmissione in un’area caratterizzata dalla presenza di numerose utenze industriali energivore. A tal fine, Terna sta realizzando nuovi collegamenti in cavo interrato a 132 kV sostituendo gli esistenti elettrodotti in olio fluido con nuove linee con isolamento in XLPE (isolamento in polietilene reticolato estruso), tecnologia di ultima generazione particolarmente affidabile e sostenibile. L’intervento, una volta completato, garantirà una maggiore efficienza della rete elettrica locale.