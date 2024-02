Finalmente ci siamo, un progetto tanto voluto quanto atteso. Quasi un quarto di secolo visto che se ne parla dal lontano 2000 e il primo progetto risale al 2008. Poi tutto si era un po’ perso in qualche cassetto prima che fosse ripescato nel 2019. Ora è stato approvato il progetto esecutivo e la prossima primavera inizieranno i lavori.

Stiamo parlando della piantumazione di oltre 33mila piantine in un tratto di circa 9 chilometri lungo la Tangenziale Sud fra Brescia Ovest e Buffalora. L’investimento complessivo è di 3,5 milioni di euro finanziati da Regione Lombardia.

Inoltre per assicurare l’effettivo attecchimento e sviluppo delle piante, il progetto prevede interventi di irrigazione e sfalcio per un totale di 3 anni dalla piantumazione. Le operazioni di cura dei nuovi boschi proseguiranno poi fino al decimo anni circa, quando gli rbusti saranno totalmente in sicurezza e in autogestione

“Con tale progetto verranno soddisfatte le esigenze sia di protezione delle aree residenziali più esposte all’inquinamento dell’aria causato dal traffico veicolare sia di contenimento delle emissioni in atmosfera dei gas serra – spiega la Provincia – Gli interventi di riforestazione del progetto favoriranno l’assorbimento di carbonio, in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di riduzione di gas serra”.

Le fasi dei lavori