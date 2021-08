Sono 70 i nuovi casi di positività al Covid-19 nella provincia di Brescia e oggi c’è anche la segnalazione di un decesso, avvenuto però lo scorso 25 agosto. Secondo quanto comunicato da Ats si tratta di un uomo di 80 anni che era ricoverato al Civile.

A livello regionale continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-6). A fronte di 35.889 tamponi effettuati, sono 601 i nuovi positivi con un tasso di positività all’1,6%.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 35.889, totale complessivo: 13.408.386

– i nuovi casi positivi: 601

– in terapia intensiva: 44 (+2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 333 (-6)

– i decessi, totale complessivo: 33.901 (+3)