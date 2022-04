A Pasqua giù le temperature, ma a Brescia ancora sole

L’anticiclone in arrivo dal Nord Europa si sta spostando verso l’Italia, provocando un aumento dell’instabilità e un brusco calo delle temperature. L’aria fredda si intensificherà soprattutto nella giornata di Pasqua, portando piogge e rovesci principalmente al Sud, che tenderanno però ad attenuarsi con il passare delle ore.

Sarà più soleggiato invece al Centro-Nord, a parte una residua variabilità su Alpi occidentali e medio versante adriatico. Per Pasquetta il tempo tornerà a migliorare progressivamente, ma le temperature resteranno basse sulle regioni adriatiche e su quelle meridionali.

Solo le previsioni di 3B Meteo per questo lungo weekend di festa che quindi per Brescia dovrebbe essere all’insegna del bel tempo.

Pasqua

Ampi rasserenamenti al Nord, in Sardegna e sulle regioni dell’alto Tirreno, salvo residui addensamenti sulle Alpi occidentali. Inizialmente nuvoloso sulle regioni adriatiche, basso Lazio e al Sud con rovesci a tratti temporaleschi. In serata si avrà qualche schiarita sulle regioni peninsulari tra alta Puglia e Campania. Possibili nevicate fino a 800/900m al mattino sui rilievi marchigiani ed abruzzesi. Temperature in diminuzione su tutte le regioni e venti tesi da nordest.

Pasquetta

Torna a prevalere il bel tempo su gran parte d’Italia, pur con qualche eccezione. Nubi irregolari saranno presenti al Sud con le ultime piogge fino al mattino, in attenuazione e con tendenza a schiarite in giornata. Verso sera aumenterà la nuvolosità alta e stratificata al Nordest. Temperature stabili o in lieve calo sul versante adriatico e venti ancora tesi da nord-nordest sul medio-basso Adriatico.