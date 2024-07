La prima leg del Brescia Summer Music organizzata da Cipiesse sta per giungere al termine. E chiude col botto. Se l’ultima serata, domani, sarà affidata alla certezza Achille Lauro, oggi tocca all’indubbia rivelazione di questo 2024: i La Sad. Sono con tutta probabilità loro gli artisti più attesi del cartellone bresciano, visto che i biglietti sono andati a ruba fin dai primi giorni di prevendita mesi fa.

Ci sono comunque dei tagliandi ancora disponibili e acquistabili direttamente alla biglietteria all’ingresso. Il costo è di 25 euro per un posto unico in piedi.

Con un’attitudine punk, chitarre distorte e testi immediati, La Sad si fa portavoce delle difficoltà di un’intera generazione e dell’importanza di imparare dagli errori e di rialzarsi, con uno sguardo di speranza verso il futuro. Sull’onda di una fortunata estate, che ha visto il trio impegnato sui palchi di tutta Italia, e dopo l’esordio al Festival di Sanremo con AUTODISTRUTTIVO, La Sad torna in tour.

La Sad, trio formato da Theø, Plant e Fiks, nasce nel 2020 dall’incontro dei tre artisti, che decidono di unire i loro percorsi musicali per creare un nuovo collettivo, caratterizzato da sonorità e immaginario punk in chiave moderna. Theø, Plant e Fiks, che provengono da tre regioni diverse (Lombardia, Puglia e Veneto), si sono uniti grazie alla stessa passione per la musica e a un forte legame di amicizia creatosi negli ultimi anni. Theø è un cantante ed ex chitarrista con anni di tour nel mondo alle spalle, Plant è una giovanissima promessa che ha le sue radici nel panorama trap ed emotrap e Fiks è caratterizzato da un’attitudine molto punk e liriche depresse. Sin dal primissimo singolo, “SUMMERSAD”, i tre prendono una direzione innovativa sia a livello di sound che di liriche, portando avanti tematiche legate alla depressione e a problemi di relazioni.