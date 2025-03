Il prossimo 20 marzo, in occasione con l’equinozio di primavera, prenderà il via la nona edizione del Festival della Sostenibilità sul Garda, un’iniziativa che coinvolge i territori gardesani della Lombardia, del Veneto e del Trentino. Il festival, unico a livello nazionale e internazionale, punta a promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso il coinvolgimento di cittadini, imprese e istituzioni.

La manifestazione, che proseguirà fino al 21 giugno, propone oltre cento eventi organizzati in quattro macro-progetti: Semi di Sostenibilità , Camminate Sostenibili del Garda, Giornate Mondiali del Garda e Garda Giubileo.

Il programma è ricco di iniziative di vario genere: seminari, workshop, mostre, eventi sportivi, presentazioni di ricerche e analisi economiche. Non mancheranno laboratori didattici, esempi di buone pratiche, percorsi di formazione, progetti di rigenerazione urbana e approfondimenti sugli stili di vita sostenibili.

I temi affrontati spaziano dall’economia locale all’ambiente e al sociale. Tra gli argomenti al centro del dibattito vi saranno la produzione vitivinicola biologica, le economie di valore nei territori montani, la bike hospitality, l’educazione culturale per la mobilità sostenibile, la lotta allo spreco alimentare, il rapporto tra biodiversità e persone, il citizen science e l’efficientamento energetico.

Il festival punta a trasformare il Garda in un “motore di sostenibilità” e in un epicentro per la diffusione di una cultura rinnovata sul tema. L’obiettivo è creare una rete di collaborazione tra enti, associazioni e istituzioni, favorendo lo sviluppo sostenibile in una delle aree più ricche di biodiversità e cultura d’Italia. Un territorio che, grazie alla sua vocazione turistica, enogastronomica e ambientale, può diventare un modello di riferimento per il futuro.