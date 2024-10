Il bollettino di allerta emesso dalla Regione Lombardia per la zona della Valcamonica, prevede un’allerta arancione (criticità moderata) per il rischio idrogeologico e un’allerta gialla (Criticità ordinaria) per il rischio idraulico a partire dalle ore 6.00 di martedì 8 ottobre.

In via precauzionale, quindi, la Provincia ha deciso la “chiusura per motivi di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità della SP88 CETO – CIMBERGO – PASPARDO” , dal

km 8+600 al km 9+500, nel territorio del comune di Paspardo.



La strada rimarrà chiusa per tutte le categorie di veicoli per tutta la durata dell’allerta meteo.