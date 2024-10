Prende il via alle 14.00 il “Forum delle Imprese”, un evento pensato per imprenditori, professionisti e tutti coloro che desiderano comprendere e affrontare le sfide del mondo del lavoro e dell’economia moderna.

DIRETTA SU ÈLIVE



Dalle 14:00 alle 18:30, una serie di interventi di alto profilo esplorerà i principali trend che stanno ridefinendo il futuro delle imprese italiane.

Il Forum, condotto dal noto giornalista e saggista Nicola Porro, vedrà la partecipazione di personalità di spicco del mondo imprenditoriale, sportivo e istituzionale come Mariangela Pira (Giornalista) che guiderà attraverso i Megatrends, offrendo uno sguardo sulle grandi tendenze economiche e sociali, Oscar Farinetti (Imprenditore e Scrittore), fondatore di Eataly, parlerà del potenziale delle imprese italiane e di come le aziende possono crescere valorizzando la cultura e l’innovazione.

Spazio anche allo sport con Demetrio Albertini (Presidente del settore tecnico FIGC, ex calciatore) che condividerà la sua esperienza sulla gestione del team e l’atteggiamento, insegnando come lo sport può ispirare il mondo dell’imprenditoria. Insieme a lui ci sarà Gianluca Rocchi (Ex arbitro e designatore arbitrale Serie A e Serie B) che si concentrerà sulla gestione delle decisioni e delle emozioni in contesti ad alta pressione.

Simona Tironi (Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Regione Lombardia) affronterà il tema della formazione continua come risorsa cruciale per le imprese e Giorgio Maione (Assessore all’Ambiente e Clima, Regione Lombardia) parlerà dell’importanza della sostenibilità per le imprese moderne.

Antonio Rancati (Presidente CdR Ambiente Comunità Sostenibili) esplorerà il valore delle start-up e come queste possano diventare motori di crescita e innovazione. Giovanna Danesi (Responsabile Formazione e Progetti per le Imprese, AREA12-Ok School Academy) illustrerà come la formazione può diventare un’opportunità di crescita per le aziende insieme a Gabriele Ruggiero (Responsabile Centro Studi Area 12 / Help Impresa) che offrirà una panoramica su opportunità e bandi disponibili per sostenere lo sviluppo delle imprese.



Il Forum delle Imprese, evento gratuito e realizzato con il patrocinio del Comune di Brescia, della Provincia di Brescia e della Regione Lombardia, rappresenta una piattaforma unica di confronto dove si discuterà di innovazione, sostenibilità, formazione e gestione delle risorse umane. Un evento imperdibile per chi vuole scoprire come trasformare le sfide del mercato in opportunità concrete per il proprio business.

“Siamo estremamente entusiasti di presentare la prima edizione del Forum delle Imprese – Dicono Nicola Orto e Sebastiano Grazioli, Amministratori Delegati OK School Academy e Area12 Consulting – che nasce dalla volontà di offrire un momento di confronto e crescita per imprenditori, professionisti e istituzioni, con l’obiettivo di favorire un dialogo aperto sulle sfide più attuali del mondo imprenditoriale. L’innovazione, la sostenibilità e la formazione continua sono temi centrali per il futuro delle nostre imprese e delle nostre comunità. Abbiamo invitato relatori di grande spessore che ci aiuteranno a esplorare queste tematiche con visione strategica e concretezza. Crediamo che il Forum delle Imprese possa diventare un appuntamento annuale capace di ispirare e offrire strumenti utili per lo sviluppo di un’imprenditoria moderna e competitiva a livello nazionale e internazionale. Siamo certi – Concludono Nicola Orto e Sebastiano Grazioli, Amministratori Delegati OK School Academy e Area12 Consulting – che questo evento sarà solo l’inizio di un percorso volto a creare sinergie tra imprese, istituzioni e professionisti per affrontare le sfide del futuro con consapevolezza e innovazione. Ringrazio i nostri partner e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo forum. Insieme, possiamo guardare al futuro con fiducia e ambizione.”



Per informazioni: www.forumarea12.it