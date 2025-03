Secondo l’analisi di Facile.it, nel 2024 le famiglie residenti in Lombardia con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 797 euro per la bolletta della luce e 1.599 euro per quella del gas. Rispetto al 2023, a parità di consumi, la bolletta elettrica è stata più leggera del 5%, mentre quella del gas è aumentata del 4%.

L’analisi ha messo in evidenza che, tra luce e gas, lo scorso anno i lombardi hanno pagato mediamente 2.396 euro, vale a dire addirittura il 12% in più rispetto alla media nazionale.

Concentrandoci sulla provincia di Brescia, nel 2024 le famiglie con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 818 euro per la luce e 1.675 euro per il gas. Brescia è la terza provincia lombarda dove, nel 2024, si è speso in media di più per le bollette della luce.

Terzo – infelice – gradino del podio quindi per l’elettricità, dietro a Mantova e Lodi. Ma la classifica cambia radicalmente per il gas: in questo caso la nostra provincia sta nella parte bassa, prima di Monza, Bergamo e Milano.

Costi medi