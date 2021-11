Non è il bollettino del lunedì, ma quanto a numero di test analizzati non è tanto diverso visto che ieri era un giorno festivo. In totale i tamponi processati in Lombardia nell’ultima giornata sono 42.619 che hanno portato alla scoperta di 213 nuovi contagi per un tasso di positività dello 0.4% (meno della metà rispetto alla media nazionale di 1.2%).

I casi covid relativi a Brescia e provincia sono 29, secondo incremento regionale dopo il capoluogo Milano che ne registra 75. Ci sono sei province lombarde che quest’oggi non superano i dieci contagi.

Una buona notizia arriva dalla voce dei decessi visto che nelle ultime 24 ore non ci sono segnalazioni sul territorio della Lombardia. In realtà per il nostro territorio oggi sono arrivate due segnalazioni per altrettanti decessi avvenuti nei giorni scorsi. Si tratta di due donne: una 87enne di Brescia deceduta il primo novembre e una 86enne di Manerbio mancata invece il 31 ottobre.

Aumentano leggermente invece i ricoveri con un +3 nelle terapie intensive (posti letto occupati da 45 a 48) e +5 in area medica dove attualmente ci sono 293 pazienti.