Una doppietta di Moncini ed un gol di Bianchi regalano al Brescia il successo sul Pisa. Al Rigamonti brillano le rondinelle di Rolando Maran, osannato dal pubblico di Mompiano. Prestazione perfetta quella dei biancazzurri che raggiungono così quota 45 punti in classifica, mettendo in cassaforte la salvezza a quota 45 punti e puntellando il proprio posto nei playoff. Pur non incantando il Brescia passava in vantaggio nel primo tempo grazie a Moncini abile a sfruttare un perfetto assist di Bianchi. Nella ripresa l’attaccante si metteva in proprio segnando il 2-0 con una grande girata da attaccante vero in area di rigore. Nel finale Moncini approfittava della leggerezza della difesa toscana per segnare il 3-0 e la personale doppietta. A rendere meno amara la sconfitta per il Pisa arrivava il gol su rigore dell’ex Torregrossa. Finale: 3-1 al Rigamonti per il Brescia tra gli applausi.