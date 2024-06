Arrestato in flagranza di reato, proprio mentre stava danneggiando e rovistando all’interno di auto in sosta nelle vie del quartiere Chiesanuova.

Il ladro è un uomo risultato irregolare sul territorio nazionale con numerosi precedenti, già arrestato due volte per furti, rapine consumate e tentate, porto di armi improprie e minacce. Era già stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria lo scorso anno. Ora, per lui, è scattato il divieto di dimora in Lombardia.

L’INTERVENTO DELLA SQUADRA VOLANTE

Il quartiere di Chiesanuova da qualche settimana è particolarmente attenzionato dalla Polizia dopo la segnalazione di molti cittadini di numerosi furti in autovetture parcheggiate di notte.



In questo caso l’intervento della Squadra Volante è scaturito dalla segnalazione di un residente che, dal proprio balcone, aveva notato un uomo rubare all’interno della propria auto e danneggiare diversi veicoli in sosta per rubare quello che era contenuto e spostarsi poi in un altro parcheggio pubblico a poche decine di metri.

IL TENTATIVO DI FUGA

Le Volanti, giunte sul posto in pochi minuti proprio perché impegnate nel pattugliamento del quartiere Chiesanuova, hanno intercettato l’uomo proprio mentre era affacciato all’interno di una monovolume con i cristalli infranti.



Il ladro ha tentato la fuga, ma invano.

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire quattro coltelli svizzeri multiuso, un coltello metallico multiuso, una pinza multiuso con custodia in tessuto, oltre a diversi oggetti hi-tech rubati dai veicoli in sosta poco prima.



Gli agenti hanno contattato tutti i proprietari dei veicoli danneggiati che hanno potuto riavere i loro beni.