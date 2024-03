Una fresa meccanica a piena sezione (TBM) è recentemente uscita dalla linea di produzione nella municipalità settentrionale cinese di Tianjin. Verrà spedita in Italia a sostegno di un progetto di linea ferroviaria che collega Palermo e Catania, in Sicilia.

La macchina, del peso di circa 2.300 tonnellate e lunga 251 metri, ha migliorato l’efficienza dei trafori, grazie a tecnologie avanzate per il risparmio energetico e la manutenzione intelligente, ha dichiarato Cai Hui, presidente della China Railway Engineering Equipment Group (Tianjin) Co., Ltd. (CREG), l’azienda che ha sviluppato e prodotto la fresa.

Il progetto della linea ferroviaria italiana fa parte degli sforzi del Paese per sviluppare una rete ferroviaria sostenibile, e dovrebbe migliorare le infrastrutture per la mobilità dei cittadini della Sicilia.

Cai ha dichiarato che le TBM prodotte in Cina sono ampiamente utilizzate nei progetti legati ai tunnel in tutto il mondo, mentre quelle della CREG sono state esportate in più di 30 Paesi e regioni, tra cui Italia, Francia e Australia. (Xin)

© Xinhua