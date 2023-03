Colli Longobardi e Montenetto per la prima volta a Vinitaly

Torna Vinitaly, il salone internazionale del vino, ma quest’ anno con un’importante novità, l’introduzione di due realtà. Infatti Colli dei Longobardi e Consorzio Montenetto, avranno uno stand nel Padiglione Lombardia di quaranta metri quadrati, nel quale troveranno spazio cinque cantine in rappresentanza di tutte le realtà associate: Cantina Beccalossi, Cantina Lazzari, Azienda Agricola San Bernardo, Tenuta la Vigna e Cantina Peroni.

Vinitaly è considerata una manifestazione che vuole rendere omaggio all’eccellenza italiana. La sua storia ha seguito passo dopo passo tutta l’evoluzione del sistema vitivinicolo nazionale ed internazionale fino a catalizzare l’interesse di operatori e fruitori sulle dinamiche e sulle potenzialità del vino, in quanto prodotto principe del settore agricolo-alimentare.

“Pensare a Vinitaly come ad una semplice fiera riservata ai produttori di vino è estremamente riduttivo – afferma Flavio Bonardi Presidente di Colli dei Longobardi – La capacità di un prodotto di rappresentare un territorio sviluppa il suo valore aggiunto ed è in grado di avere una risonanza positiva per l’intera destinazione, per la comunità e per l’offerta turistica, tanto da diventare, un vero e proprio simbolo.”

“Raccontare il nostro territorio viticolo e i nostri vini – afferma Mariagrazia Marinelli Presidente del Consorzio Montenetto – in un contesto importante come può essere quello del Vinitaly che ti relaziona con il mondo enologico nazionale e internazionale per il Consorzio è da sempre un occasione imperdibile. Quest’anno con delle novità decisamente notevoli a partire dagli spazi piu grandi che ci vedono insieme a Colli dei Longobardi Strada del Vino e dei Sapori ad ospitare nel nostro stand ben cinque aziende rappresentative del territorio con cui condividere l’esperienza della degustazione”.

A far visita allo Stand ci sarà anche l’ambassador 2023 di Colli dei Longobardi, lo chef Andrea Mainardi. Nello stand, realizzato in collaborazione con l’azienda bresciana “Integrarent”, sarà presente anche l’emittente Radio Bruno che seguirà, con interviste e dirette, l’iniziativa oltre ad essere presente un desk informativo del territorio.