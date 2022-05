“Io candidato Presidente di Regione Lombardia? Nessuno me l’ha chiesto ma se me lo chiedessero, ora rispondo che ci dovrei pensare”.



Così Carlo Cottarelli, economista, ospite ieri sera della Pro Loco di Botticino al Teatro Lucia, ha risposto a Riccardo Venchiarutti in merito ai rumors che lo vedrebbero tra i possibili candidati per il centro sinistra alla Presidenza di Regione Lombardia alle prossime elezioni del 2023.

In prima fila, Emilio Del Bono, Sindaco di Brescia ed altro papabile candidato del centro sinistra per la Regione.

“Adesso andiamo di là e ce la giochiamo a pari o dispari, ha scherzato Cottarelli” che nel corso della serata ha anche raccontato la sua esperienza di “Premier incaricato” per quattro giorni

Alcuni momenti della serata