Il contagio non rallenta e, anzi, aumenta di nuovo il tasso di contagiosità, ora al 9,4%.

In Lombardia anche oggi 2.628 nuovi positivi e 105 morti. Nel bresciano sono 366 i nuovi contagi.

Negli ospedali, nelle ultime 24 ore, c’è un ricovero in più in terapia intensiva (522) ma 202 in meno nei reparti ospedalieri