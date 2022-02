Sono 1.253 i casi di positività al Covid-19 nel bresciano, 8.370 in Lombardia secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.



Non accenna invece a flettere il numero dei morti, 77 nelle ultime 24 ore, in linea con i giorni precedenti.

Sul fronte ospedaliero, si registra un paziente in meno in terapia intensiva, in totale ora 213 mentre in area medica ci sono 74 pazienti in meno. Complessivamente ora sono 2.582

A livello nazionale sono 77.029 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 99.522 di ieri, per un totale di 11.621.736 dall’inizio dell’epidemia.



Si registrano 229 decessi, contro i 433 di ieri, per un totale di 148.771 sempre dall’inizio dell’epidemia.

E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese.

I tamponi effettuati sono 686.544, contro i 884.893 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che si attesta all’11,2 per cento, rispetto all’11,1 per cento.

Gli attualmente positivi sono 2.218.344 (-55.295). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.431, 9 in meno di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.498, 117 in meno rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 134.009, per un totale di 9.399.717 dall’inizio dell’epidemia.

A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (8.370), Lazio (8.483) e Campania (7.955).