I casi di positività al Covid non accennano a diminuire. Anche oggi nel bresciano 1.385 e oltre 11 mila in Lombardia.

Sul fronte degli ospedali sono stabili i ricoverati in terapia intensiva, 24 come ieri mentre in area medica ci sono 32 pazienti in più rispetto a ieri che portano il totale complessivo oltre i 1000 pazienti, 1007 per la precisione

I decessi registrati nell’intera regione sono 8