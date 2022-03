Sono 352 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nel bresciano nelle ultime 24 ore.

Sul fronte ospedaliero un paziente in più in terapia intensiva, in totale 82, mentre in area medica ci sono 28 pazienti in meno.

A livello nazionale sono 35.057 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 39.963 di ieri, per un totale di 13.026.112 dall’inizio dell’epidemia.

Si registrano 105 decessi, contro i 173 di ieri, per un totale di 155.782 sempre dall’inizio dell’epidemia.

E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese.

I tamponi effettuati sono 296.246, contro i 381.484 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che sale all’11,8 per cento dallo 10,5 per cento di ieri. Gli attualmente positivi sono 1.016.341, in calo di 2.490 nelle ultime 24 ore. L

e persone ricoverate in terapia intensiva sono 603, 6 in meno rispetto a ieri.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.828, 146 in meno rispetto a ieri.

I dimessi/guariti sono 38.274, per un totale di 11.853.884 dall’inizio dell’epidemia.

A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono la Sicilia (4.017), il Lazio (3.923) e la Lombardia (3.627).