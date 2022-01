Sono 5.049 i casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nel bresciano, 36.858 in Lombardia.

Sono i dati diffusi dal Ministero della Salute nel quotidiano bollettino sulla diffusione del Covid.

Sul fronte ospedaliero ci sono 7 persone in più ricoverate nei reparti di terapia intensiva 244; in area medica altri 280 ricoveri, in totale 2.887.