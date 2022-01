Altri 6.615 casi di positività al Covid-19 nel bresciano nelle ultime 24 ore. In Lombardia i casi sono 52.693 con 230.400 tamponi processati e una percentuale di positività al 22,9% rispetto al 24,03% di ieri ma contro un 19% in Italia.

Sul fronte ospedaliero i pazienti ricoverati in area medica negli ospedali lombardi nelle ultime 24 ore sono 99 e complessivamente i ricoverati sono 2.519 mentre in terapia intensiva ci sono 3 pazienti più di ieri, in totale 229.

I morti per Covid in Lombardia sono stati 46.