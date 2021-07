Sono 205 i nuovi casi di Covid in Lombardia, a fronte di 35.138 effettuati, per un tasso di positività pari allo 0,58 per cento.

L’incremento è leggermente inferiore a ieri, quando si contavano 230 nuovi casi.

Nelle ultime 24 ore sono morte tre persone, portando il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia a 33.798.

In terapia intensiva sono 37 i ricoverati, due in più di ieri; mentre continua a diminuire il numero dei pazienti nei reparti Covid ordinari: sono oggi 121, sei meno di 24 ore fa.

I guariti/dimessi, infine, sono oggi 594. È quanto si apprende dal quotidiano bollettino sull’andamento della pandemia del Ministero della Salute.

A livello territoriale, La Lombardia è la seconda regione con il maggior numero di contagi dopo la Campania, 210 casi, seguita dalla Sicilia con 192 casi