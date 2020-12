Nonostante il week end e il numero inferiore di tamponi processati nel bresciano altri 242 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Sono 1.795 in Lombardia a fronte di 22.421 tamponi, pari ad un tasso di contagiosità pari all’8%.

Flette il numero dei morti, 49 nell’intera regione contro i 105 di ieri, così come il segno meno compare davanti all’aggiornamento dei dati sui ricoveri in terapia intensiva, 9 pazienti in meno e nei reparti ospedalieri lombardi, 254 pazienti in meno.