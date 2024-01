Inizierà domani e proseguirà fino al 30 marzo il “Paradice Music Festival”, in un vero e proprio teatro igloo da 200 posti a oltre 2.600 metri di quota sul Ghiacciaio Presena, tra Val di Sole e Valcamonica. Il punto di forza di questa “Paradise music” è proprio la rassegna musicale originale in una location insolita, dove i suoni sono creati da strumenti scolpiti nel ghiaccio, realizzati da Lino Mosconi, Giorgio Tomaselli e Matteo Aielli in questo modo insolito.

Si terranno quindi 35 concerti che vedranno protagonisti alcuni nomi della musica italiana, artisti internazionali e gruppi locali. Un ambiente reso magico, oltre che da un’acustica unica, anche dai riflessi delle luci, per una perfetta combinazione di effetti sonori e visivi.

Per l’inaugurazione ci sarà il doppio concerto (alle 16 e alle 18) della Paradice Orchestra, che per l’occasione ripercorrerà la gloriosa storia dei Beatles interpretandone i brani più iconici. Nel giorno dell’Epifania spazio invece alla Paradice Band, che renderà omaggio a Vasco Rossi e Ligabue, attraverso le loro hit memorabili in un imperdibile appuntamento.













Per 8 sabati poi il gruppo composto da Lino Mosconi, Saro Villari, Carlo Ausserer e Valeria Cordella, accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale impreziosito dagli strumenti di ghiaccio. Tra i concerti più attesi della rassegna, quelli di Filippo Graziani, di San Valentino con l’acclamato trio internazionale composto da Noémie Schellens, Kobe Baeyens e Maarten Vandenbemden e di Morgan.

Ma non solo musica, anche cene ad alta quota: per ben 4 serate, terminati i concerti, nel vicino rifugio Passo Paradiso sarà possibile infatti degustare le specialità che nascono dall’incontro delle tradizioni gastronomiche di Trentino e Lombardia, con vista sul ghiacciaio. A questi si aggiunge la cena stellata con il rinomato chef Alfio Ghezzi in calendario per il 3 febbraio.

I biglietti per impianti, spettacoli e cene si possono acquistare online oppure nelle biglietterie di Passo Tonale (centrale, Serodine e Paradiso), Ponte di Legno e Temù. Per informazioni su date e orari: https://www.pontedilegnotonale.com/it/press-area/al-via-i-concerti-sul-ghiacciaio-presena/