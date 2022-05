Fontana, “fatto tutto solo per i miei cittadini”

“Tutto quello che ho fatto l’ho fatto solo ed esclusivamente per trovare una soluzione per i miei cittadini”.

Attilio Fontana, dopo il proscioglimento dalle accuse per il “caso camici”, parla ai giornalisti: “vorrei esprimere la mia grande gioia la mia grande soddisfazione per la sentenza che è stata emanata dal Giudice per l’Udienza Preliminare. È una gioia mia -ha aggiunto il Presidente di Regione Lombardia – ma è una gioia che voglio estendere alla mia famiglia perchè i miei figli e mia moglie sono stati quelli che in questi anni hanno sofferto di più per le tante cattiverie che sono state raccontate sul mio conto”

Le sue dichiarazioni: