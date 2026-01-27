Brescia e la sua comunità politica piangono la scomparsa di Gianbattista Ferrari, morto nelle scorse ore all’età di 65 anni. Storico esponente del Partito Democratico, Ferrari è stato una figura centrale della vita istituzionale cittadina e regionale, ricordato per il suo impegno costante, il tratto umano e uno stile politico sempre misurato.

La sua esperienza amministrativa si è sviluppata tra Palazzo Loggia e il Pirellone. È stato consigliere comunale a Brescia e consigliere regionale della Lombardia nella IX legislatura, dal 2010 al 2013. Accanto all’attività nelle istituzioni, Ferrari ha ricoperto anche incarichi in società partecipate, tra cui **Brescia Mobilità** e Metro Brescia, dove ha fatto parte del consiglio di amministrazione per più mandati.

La sua storia personale è stata segnata da una lunga battaglia contro la malattia. Affetto da una forma di distrofia muscolare e colpito da un ictus nel 2010, non aveva però rinunciato all’impegno pubblico. Proprio in quell’anno, sostenuto dal suo partito e da una rete di amicizie costruite nel tempo, riuscì a entrare nel Consiglio regionale, continuando a portare avanti il proprio ruolo con determinazione e discrezione.

IL CORDOGLIO DEL PARTITO DEMOCRATICO

La notizia della sua morte ha suscitato un cordoglio diffuso nel mondo politico e istituzionale. In una nota, il Partito Democratico bresciano ha ricordato Gianbattista Ferrari come una persona che ha vissuto la politica come *“servizio autentico”*, mettendo sempre al centro le persone, i bisogni concreti e il valore della partecipazione.

Nel messaggio si sottolinea come, nella sua esperienza nelle istituzioni e nel partito, Ferrari sia stato un punto di riferimento per serietà, disponibilità e capacità di ascolto, offrendo tempo ed energie con uno spirito di militanza sincero e mai formale. Una politica vissuta come relazione con la comunità, intesa non solo come ambito amministrativo, ma come spazio di responsabilità collettiva e solidarietà.

LE PAROLE DI GIAN ANTONIO GIRELLI

Alla memoria di Gianbattista Ferrari si è unito anche il ricordo dell’onorevole Gian Antonio Girelli, che ne ha tracciato un ritratto umano e istituzionale particolarmente sentito:

“Con la scomparsa di Gianbattista Ferrari, la politica bresciana e lombarda perde una figura di grande impegno civile e istituzionale. Ci ha lasciato non solo un impegno politico ma soprattutto un esempio umano: capace di trasformare le difficoltà in occasione di maggiore determinazione, sempre con pacatezza, sorriso e una naturale propensione verso “l’altro”. Parole e atteggiamenti che, chi ha condiviso con lui l’esperienza istituzionale, non potrà dimenticare. Gianbattista era un uomo buono. Il suo sorriso, la sua serenità, la sua capacità di ascolto e di costruire relazioni vere restano patrimonio e stimolo per tutti noi. Mancherà Gianbattista e la sua eredità di passione civile continuerà a sollecitarci a fare meglio e di più per il bene delle nostre comunità“.