È Giorgio Varisco il nuovo direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna. Varisco sostituisce il dottor Piero Frazzi che ha cessato il servizio al 31 dicembre 2023 e il dottor Merialdi, Direttore Sanitario, che ha diretto pro-tempore l’Istituto Zooprofilattico di Brescia.

Il dottor Varisco, laureato in Medicina Veterinaria a Parma, specialista in “Tecnologie e igiene delle carni” e in “Diritto e Legislazione Veterinaria” ha diretto fino al 2011 il reparto Produzioni Zootecniche e conseguentemente nominato Direttore Sanitario IZSLER e Direttore Generale pro-tempore fino al 2020.

Negli anni dal 2020 al 2023 si è occupato della direzione delle strutture complesse di Lodi/Milano e in seguito di Bergamo/Sondrio/Varese nonchè della Direzione Dipartimentale delle Sedi Territoriali IZSLER della Lombardia.

Specialista Europeo in sicurezza alimentare (ECVPH) ha partecipato numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali e svolto attività di docenza in corsi post-laurea nelle università di Milano, Parma e Napoli.