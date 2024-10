Il 24 ottobre è la Giornata mondiale della Polio.

Il Rotary, dal 1988, promuove il progetto End Polio Now, un service di portata mondiale per la eradicazione della malattia.

In questi anni grazie alle donazioni dei soci e alle innumerevoli ore di volontariato i casi di polio sono diminuiti del 99,9%.

“Manca poco – assicura il Rotary – per arrivare a eradicare dal mondo la seconda malattia dopo il vaiolo ma non bisogna alzare la guardia e occorre continuare a sensibilizare la popolazione”.



Oggi rimangono endemici due Paesi: Afghanistan e Pakistan.

Il deterioramento della situazione relativamente ai casi di paralisi AFP (Acute Flaccid Paralysis) dovuti a virus selvaggio, già evidenziatosi nei mesi scorsi, si è aggravato complice la stagione favorevole alla diffusione del virus stesso: il numero totale di casi WPV nel 2024 è di 50 (28 Pakistan, 22 Afghanistan) in confronto ai 12, di cui 6 Pakistan, 6 Afghanistan nello stesso periodo del 2023 mentre il numero totale di casi cVDPV (Vaccine-Derivated Polio Virus) nel 2024 è di 159 (in 17 Paesi in confronto a 245 casi nello stesso periodo del 2023).

Di fronte alla crudezza delle cifre, il Polio Oversight Board (POB) della Global Polio Eradication Initiative (GPEI), di cui il Rotary è partner fondatore, ha deciso di spostare il traguardo della certificazione della scomparsa della polio dovuta a virus selvaggio alla fine del 2027 e alla fine del 2028, la data prevista per la certificazione relativa al cVDPV, Vaccine-Derivated Polio Virus.

Anche le notizie provenienti dalla Striscia di Gaza hanno drammaticamente riacceso l’attenzione sul pericolo della diffusione. Il Rotary è intervenuto prontamente con una campagna vaccinale nella Striscia dove sono state somministrate dosi di vaccino orale anti-polio a quasi 560mila bambini.

“Questi ultimi avvenimenti – afferma il governatore del Distretto 2050, Massimiliano Pini – confermano che solo la scomparsa generale e definitiva del virus può dare la certezza che non si torni più indietro, insieme possiamo farcela e regalare la magia di un mondo libero dalla polio alle future generazioni”.

Come avvenuto negli anni scorsi, anche quest’anno Palazzo Loggia sarà illuminato di rosso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre per testimoniare con un segno tangibile l’adesione anche del Comune di Brescia alla campagna “End Polio Now”.