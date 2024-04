Oggi, 2 aprile, ricorre la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Questa Giornata è stata istituita nel 2007 e punta a sensibilizzare i Paesi membri delle Nazioni unite a sensibilizzare su questo tema più che mai attuale. Sono tantissime le iniziative organizzare ogni anno in questa data, a partire dall’illuminazione simbolica di monumenti con il colore blu. Fra questi vi è anche Palazzo Loggia a Brescia, oppure il Pirellone e Palazzo Lombardia a Milano.

In occasione della Giornata, oggi Regione Lombardia ha voluto presentare il festival “In & Aut” che si terrà dal 17 al 19 maggio. Si tratta del primo evento organizzato in Italia e dedicato all’inclusione sociale e lavorativa delle persone autistiche, che quest’anno per la prima volta verrà ospitato nella piazza antistante l’edificio dove ha sede la Giunta regionale. Il programma dell’iniziativa prevede dibattiti, laboratori, iniziative culturali nonché eventi durante i quali gustare i prodotti delle ristorazioni sociali.

Il Festival ‘In&Aut’ parte da due esperienze di vita e di impegno politico. La prima è quella del senatore Eugenio Comincini, promotore della legge che garantisce sgravi fiscali e contributivi alle startup e sociali che assumono lavoratori autistici. La seconda è quella del giornalista Francesco Condoluci, già capoufficio stampa della Presidenza del Senato e papà di Gianmarco, un bambino autistico di 7 anni – alle quali, strada facendo, si è unita, per offrire il suo contributo in chiave organizzativo, Samantha Lentini della ‘Fondazione Inoltre’. Sono inoltre coinvolti nel progetto il collaboratore parlamentare Danilo Risi e l’attrice Giorgia Cardaci.

Nata a seguito dell’iniziativa organizzata nel 2022, l’Associazione che organizza il festival è stata fondata da Eugenio Comincini, Francesco Condoluci, Samantha Lentini e Danilo Risi. Hanno aderito subito tre realtà sociali quali Cooperativa Etnos (Caltanissetta), I gigli del Campo (Cernusco Sul Naviglio/MI), Albergo Etico (Asti) e InChiostro soc Coop di Brescia.