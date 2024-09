L’ambizione è alta, altissima: divenire la “Cernobbio del lago di Garda”, replicare il famosissimo forum che si svolge da mezzo secolo ogni primo weekend di settembre sul lago di Como, dove si incontrano economisti, politici, amministratori e istituzioni da tutto il mondo per discutere su temi principalmente economici.

Dal 2016 l’associazione New Deals, guidata da Federico Ghidini, imprenditore bresciano ex presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Lombardia, prova a portare anche nel bresciano, in particolare sul Benaco – dapprima a Sirmione e, negli ultimi due anni, a Desenzano – un format di incontro e riflessione sull’imprenditoria che cambia, si evolve e guarda avanti, approfondendo in particolare temi legati all’innovazione in campo imprenditoriale e tecnologico.

Il tema di quest’anno è dedicato a “I segreti degli imprenditori. Sarà un modo per compiere un viaggio all’interno del mondo dell’impresa e “imparare dai migliori”, scoprendo la loro personale “ricetta” per affrontare le sfide critiche delle imprese.

Insieme a quattordici relatori d’eccezione, saranno affrontati argomenti come crescita aziendale, acquisizioni, finanza, convivenza generazionale e ricerca di prodotto: la data scelta è venerdì 27 settembre dalle 15 nella cornice del castello di Desenzano. Gli speech, con la moderazione di Andy e Mike, conduttori di Radio Deejay, saranno appannaggio di:

Andrea Bariselli (scienziato) sulle neuroscienze applicate al mondo dell’impresa;

Silvano Lancini (executive president & general manager di Sme Up) e Antonello Carlucci (Ceo di Innovative-Rfk) sulle politiche di acquisizione;

Francesca Morandi (cda Siderweb) su come innestare un prodotto storico su un canale moderno;

Paola Artioli (presidente & Ceo di Asonext) sul bilancio di sostenibilità;

Fabrizio Vicari (Ceo di Vgv) su intuizioni e consigli ai giovani imprenditori;

Hendrika Visenzi (vicepresidente e ad di Givi) sulle sfide nello sviluppo del prodotto;

Matteo Roversi e Paolo Gervasi (futurologi, co-founder di Cosmico) sui Futuri preferibili;

Claudio Teodori (docente di UniBs) sulle esperienze degli imprenditori;

Matt the Farmer (coltivatore e imprenditore digitale) sul rapporto tra terra e futuro;

Massimo Lucidi (giornalista e presidente della fondazione E-novation), Piergiorgio Odifreddi (matematico e divulgatore scientifico) e Diego Fusaro (filosofo e saggista) sull’intelligenza artificiale tra futuro e imprenditoria.



Il pomeriggio di incontri sarà preceduto da due workshop, alle 12, su “Generational clash: superare indenni il passaggio generazionale è possibile?”, condotto da Family Strategy, e su “Trasformazione digitale: breve storia narrata di come le nuove tecnologie possono far crescere la tua impresa”, insieme al settore digitale di Confindustria Brescia.

New Deals, sottolineano gli organizzatori, offre l’opportunità di fare network di alto livello con imprenditori, investitori e professionisti, confrontarsi su strategie e soluzioni per il presente e il futuro, scoprire nuovi spunti e approcci per evolvere il business, oltre che una crescita personale, delle competenze e conoscenze.

“Si tratta di un evento dove imprenditori visionari, innovatori e leader del settore si incontrano per condividere esperienze e ispirare il futuro dell’imprenditoria – spiega Federico Ghidini – dove condividere esperienze e crescere insieme. In un’epoca in cui la condivisione di conoscenze ed esperienze è fondamentale per il successo, New Deals offre l’opportunità per imparare dai migliori: ogni partecipante avrà infatti la possibilità di scoprire la ricetta per affrontare alcune delle sfide più critiche per le imprese. I nostri relatori ci sveleranno come hanno affrontato e superato i cambiamenti, quali strategie hanno adottato e quali ingredienti sono stati cruciali per le loro evoluzioni, dal prodotto storico che si innesta su canali moderni all’organizzazione della produzione. Ogni aspetto verrà analizzato con un focus sia tecnico sia umano, tra speech di approfondimento e dialoghi più informali”.

Tutti i dettagli sono su www.new-deals.it.