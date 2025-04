Oltre 400 mila persone, a San Pietro, per l’ultimo saluto a Papa Francesco. Il Papa venuto dalla fine del Mondo è stato salutato dal Mondo con oltre 180 delegazioni provenienti da ogni parte della Terra.

“PAPA TRA LA GENTE, PER GLI ULTIMI, CONTRO LA GUERRA”

Il Cardinale, bresciano, Giovanni Battista Re, nell’omelia ha ricordato il papato di Francesco. Un Papa capace di parlare a tutti e in particolare agli ultimi. Il Papa della “Chiesa sempre aperta a tutti, come fosse un ospedale da campo dopo un bombardamento. Una Chiesa che doveva accogliere tutti”.

UN ESTRATTO DELL’OMELIA DEL CARDINALE RE

L’INCONTRO TRUMPA – ZELESKY IN VATICANO. L’IMMAGINE DESTINATA A PASSARE ALLA STORIA

E proprio nel giorno dei funerali del Papa che incessantemente si è prodigato per la Pace, una foto immortala a San Pietro, il Presidente degli Stati Uniti, Trump e il Presidente Ucraino, Zelesky.

Un’immagine distante anni luce da quella alla Casa Bianca. Sono uno di fronte all’altro, a pochi centimetri, impegnati in un dialogo, serio e composto.

Un’immagine destinata a passare alla storia e chissà che sia le fondamenta per una svolta nella Guerra in Ucraina.