La maggioranza della Loggia ha presentato un nuovo progetto per modificare il regolamento edilizio e crearne uno nuovo. Il gruppo della Lega di Brescia ha però “presentato 94 emendamenti per riscrivere in toto la nuova normativa edilizia”, poiché quello già presentato dal gruppo di maggioranza viene definito “abominevole”.

A tal proposito è intervenuto Michele Maggi, consigliere comunale di Brescia per la Lega, spiegando come “il regolamento edilizio in questione sia abominevole per quanto riguarda tutti i campi che andrà a trattare, poiché andrà a ingessare sia gli uffici sia i tecnici, ma soprattutto tutte le opere all’interno della nuova normativa edilizia andranno a impattare sui cittadini, quindi gli investitori”.

“Basti pensare – ha proseguito Maggi – che per fare piccoli interventi di manutenzione ordinaria, piuttosto che di efficientamento energetico, si dovrà predisporre (da parte del tecnico) una relazione di sostenibilità ambientale dell’edificio, perciò andando a gravare sui costi che un cittadino deve già sostenere per le opere”.

Il consigliere della Lega, Michele Maggi, ha aggiunto che “inoltre questo è un regolamento mal scritto e talmente confusionario che sono state mescolate tutte le indicazioni che venivano fornite dalla regione Lombardia. Di fatto noi abbiamo presentato 94 emendamenti che vanno a riscrivere in toto il regolamento, andando così a snellire molte procedure che risultano talmente farraginose da andare a complicare la vita a tutti quanti”.

Infine, Maggi ha concluso: “loro si fingono ambientalisti, ma il Comune non intende entrare nel merito della questione ambientale con soldi propri, bensì gravando sulle spese dei cittadini”.