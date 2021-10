Sono circa 700 i bresciani oggi a Roma per la manifestazione indetta da Cgil Cisl e Uil. 10 i pullman partiti da Brescia, oltre a coloro che hanno optato per il treno.

Dalla Lombardia sono in 5000 i manifestanti alla volta della Capitale con 70 bus e due treni straordinari

Dopo i fatti di sabato 9 ottobre, quando è stata assaltata e vandalizzata la sede nazionale della Cgil a Roma da parte di un gruppo di violenti che si è distaccato dal corteo dei “No green pass“, oggi scendono in piazza i sindacati e le forze politiche di centrosinistra.

“Mai più fascismi”, questo lo slogan scelto per chiedere lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste.

L’appuntamento è a partire dalle 14 in piazza San Giovanni.



Sono attesi flussi per un massimo di 10 mila persone provenienti da tutta Italia con 800 pullman, 10 treni speciali e qualche volo dalle isole.



All’indomani dell’obbligo di presentazione del green pass sul luogo di lavoro, e alla vigilia del secondo turno delle elezioni amministrative che riguarda la Capitale e altre grandi città, Cgil, Cisl e Uil richiamano l’attenzione sull’assalto “squadrista” alla sede della Cgil ritenuto un attacco a tutto il sindacato confederale, al mondo del lavoro e alla democrazia.



Il tutto mentre mercoledì 20 ottobre è attesa l’apertura della discussione in Senato sulle mozioni proposte da Pd, Leu, M5s e Italia viva per lo scioglimento di Forza Nuova e dei gruppi neofascisti.