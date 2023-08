Maltempo, in piazza Tebaldo Brusato alberi caduti sui cavi dell’elettricità

L’annunciata ondata di maltempo, o bufera di fine agosto, è arrivata. Finalmente si torna a respirare con le temperature scese in poche ore al di sotto della media stagionale, ma qualche danno e disagio si è verificato. Fortunatamente lieve e senza il coinvolgimento di persone.

Il danno maggiore si è verificato in città, in pieno centro storico. In piazza Tebaldo Brusato infatti, la caduta di alcuni alberi ha lasciato al buio diverse abitazioni del circordario. I tronchi divelti dal vento hanno infatti travolto dei cavi dell’elettricità che arraversano la piazza interrompendo l’erogazione dell’energia. Sono al lavoro dalla prima mattina i Vigili del Fuoco e i tecnici di Unareti per un ripristino rapido.

In generale vari disagi si sono registrati a macchia di leopardo in provincia, in particolar modo sul Garda con allagamenti e piccole frane che però non hanno influito più di tanto sulla viabilità. Se la passa peggio il garda trentino con una scarica di massi che nella notte si è riversata sulla Gardesana Orientale imponendo la chiusura.

L’attenzione rimane massima perché anche le prossime ore sono delicate. Tutta la Lombardia è in allerma meteo arancione fino alla mezzanotte con probabilità di temporali forti, vento e possibilità che si verifichino dissesti idrogeologici.