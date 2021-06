Il ministro della salute, Roberto Speranza, ha inviato oggi una richiesta di parere formale al Comitato tecnico scientifico relativamente alle modalità e ai termini della permanenza dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto.

Questa la breve nota diffusa dal Ministero della Salute in merito a una delle tematiche che sta sicuramente più tenendo banco negli ultimi giorni: mascherina sì o mascherina no?

Per il momento la data più quotata per la decadenza dell’obbligo almeno all’aperto è quella del 14 luglio, ma alcune voci vorrebbero che questo passaggi avvenisse prima attorno alla fine di giugno. Parte della politica spinge perché così sia, ma ora non resta che attendere il verdetto finale dei tecnici che guiderà poi la mano di chi dovrà prendere il provvedimento finale.

Nelle scorse ore in conferenza stampa il premier Draghi aveva annunciato la richiesta al Cts, ma aveva anche rimarcato con decisione il fatto che attualmente sul tavolo non ci sono ancora ipotesi su date valide.