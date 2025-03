“Per quanto riguarda 2023, 2024 e inizio 2025 abbiamo assegnato al territorio di Brescia oltre 400 fra poliziotti e carabinieri con un bilancio positivo fra assegnazioni, trasferimenti e pensionamenti”. Così il sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno Nicola Molteni, oggi in visita a Brescia fra la Polgai, la Questura e la Prefettura.

“Questa è la dimostrazione – ha aggiunto – di un’attenzione costante e continua del Governo e del Ministero per la sicurezza a Brescia. Rafforzare gli organici vuol dire avere più uomini, più pattuglie, un maggior controllo del territorio per affrontare i fenomeni di allarme sociale”.

Se questo era il passato, Molteni annuncia già nuovi arrivi su Brescia sebbene per il momento non siano noti i numeri.

Spesso, in città, la politica ha dibattutto sulle responsabilità in tema di sicurezza: è in capo al Governo o è in capo al Comune? “Io sono per la collaborazione – ci ha risposto – Secondo me la qualità della sicurezza è migliore nel momento in cui lo Stato fa lo Stato e l’Ente locale fa l’Ente locale”.

L’intervista