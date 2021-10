Moratti a no-vax e no green pass: “Abbiate fiducia nella scienza”

“Credo che vada rispettata la libertà di pensiero, inviterei tutti ad avere fiducia nella scienza”. Questo è l’appello lanciato dalla vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare letizia Moratti, ieri a Brescia per inaugurare il nuovo O.B.I. (Osservazione breve intensiva) nel pronto soccorso pediatrico del Civile.

Dopo il taglio del nastro dei nuovi spazi, la Moratti si è intrattenuta con la stampa e non ha mancato di lanciare un appello a tutti i lombardi che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale anti-covid con particolare riferimento alle donne in dolce attesa.

“La percentuale di possibilità di contagiarsi è 22 volte superiore rispetto a chi non è vaccinato – ha detto Moratti – e comunque in tutte le fasce d’età la percentuale di contagio e di malattia è estremamente superiore, così come nelle terapie intensive e negli ospedali le percentuali di persone non vaccinate sono quelle di gran lunga più elevate. Il mio invito quindi è di dare retta a scienza”.