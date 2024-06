Anche alla luce dei dati di aprile Brescia si conferma in zona rossa per incidenza delle vittime sul lavoro. La nostra provincia è infatti tredicesima a livello nazionale con 10 vittime dall’inizio dell’anno. A certificare l’infausto titolo è ancora una volta l’Osservatorio Vega di Mestre che monitora costantemente il fenometo attraverso i dati Istat.

In Lombardia nessuna provincia fa peggio di Brescia. Finiscono in zona rossa anche Sondrio e Mantova, ma rispettivamente in 26esima e 37esima posizione. La nostra regione si pone invece in zona gialla, sebbene in numeri assoluti sia al primo posto per numeri di vittime in occasione di lavoro: 33 nel primo quadrimestre dell’anno.

A livello nazionale è ancora una volta il settore delle costruzioni a far rilevare il maggior numero di decessi in occasione di lavoro: sono 41. È seguito dalle Attività Manifatturiere (25), da Trasporti e Magazzinaggio (19), dal Commercio (11). Crescono nuovamente anche le denunce di infortunio con un +3.6% rispetto all’aprile dello scorso anno.

La classifica