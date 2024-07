Posizionarsi a destra della Destra al Governo. È l’obiettivo dichiarato di Movimento Indipendenza di Alemanno che, alla luce del risultato elettorale di giugno, innesca la “fase 2” del progetto politico.

Movimento Indipendenza è quindi “a caccia” dei delusi di Fratelli d’Italia e della Premier Giorgia Meloni ritenuta da una parte dell’elettorato di destra posizionata su posizione atlantiste ben distanti dalle promesse elettorali.

A Roma la due giorni all’Hotel Occidental Park Barcelo’ con 130 dirigenti provenienti da tutta Italia tra cui, il delegato per la Lombardia, Gianpaolo Natali.

Occasione per il segretario Nazionale Alemanno di indicare i temi cardine del lavoro di Indipendenza: “immediato scioglimento della Nato per costituire un nuovo modello di difesa europea, uscita dall’euro e dal nuovo patto di stabilità, lotta contro la devastante transizione green, lotta alla dittatura sanitaria dell’OMS e all’ideologia gender come rifiuto della cultura e degli interessi imposti dalle multinazionali straniere dominanti”.

“Indipendenza rivendica così con forza la sua natura di movimento sovranista con forti radici di destra sociale” – spiega Gianpaolo Natali, riferimento del Movimento di Alemanno a Brescia e in Lombardia – “Questa la strada indicata dalla Direzione Nazionale e dal Segretario Nazionale, Gianni Alemanno – aggiunge Natali -. E dopo la due giorni romana il Movimento proseguirà i lavori il prossimo 26 luglio ad Orvieto dove si terrà una tre giorni straordinariamente ricca di ospiti di grande eccezione con tavole rotonde e approfondimenti su temi nazionali ed europei. E tra gli ospiti attesi, posso aggiungere, che è quasi certa la presenza del neo eletto deputato europeo generale Vannacci”