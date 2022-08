Numeri del contagio covid in calo in Lombardia: nell’ultima giornata sono 2.799 i nuovi casi emersi con 21.665 tamponi processi. Questo significa un tasso di positività che si attesta al 12.9%, oltre un punto in meno rispetto a ieri.

I contagi riconducibili a Brescia e provincia sono 424, maggior incremento in Lombardia dopo Milano che arriva a 696.

Sul fronte dei ricoveri nulla cambia nei reparti di terapia intensiva dove, così come 24 ore fa, i pazienti sono 21. Decisa decrescita invece nei reparti convenzionali dove con un -46, il totale dei posti letto occupati scende a 799.

Sono infine 24 le segnalazioni di decessi attribuibili al covid dell’ultima giornata.