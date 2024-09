È una giornata di promozione della salute femminile che vede Pianeta Sindacale Carabinieri in prima linea.

L’appuntamento è per oggi allo Stadio di Desenzano, con il Patrocinio del Comune di Città di Desenzano del Garda e l’ ASST Garda. Sono in programma anche Screening Epatite C, attività informativa sul

Diabete infantile e vaccinazioni HPV.

Durante tutta giornata saranno presenti anche alcune dirigenti PSC, Pianeta Sindacale Carabinieri, Lombardia: Tania Deiedda, Dayanna Felici e Gessica Cubello e dirigenti del Veneto: Deborah Del Bene, Iris Gianesini ed Emanuela Malangone,. Segretario Nazionale.

L’INTERVENTO A ÈLIVE DI VINCENZO ROMEO, SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE PSC