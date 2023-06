Il Progetto “Oltre la Strada” avanza, compie un passo, importante, in più.

Quella ruspa con il getto d’acqua per limitare la polvere, simboleggia la fine di una delle aree più degradate e problematiche nel centro della città. L’ex Ideal Standard viene abbattuta, dopo decine e decine di sgomberi, di denunce, di arresti, e di tonnellate di rifiuti.



Ci sono voluti tre mesi per ripulire da bottiglie di vetro, plastica, siringhe, sporcizia di ogni tipo. Un numero imprecisato di camion per ripulire l’area e prepararla alla demolizione.

LA GESTIONE “GREEN” DELLE MACERIE

E proprio la sinergia con ARPA Lombardia ha consentito alla proprietà di raggiungere un accordo “decisamente innovativo” per la gestione e lo smaltimento delle macerie. Macerie che verranno “bonificate” sul posto e interrate.

LA DEMOLIZIONE E I PROGETTI – VIDEO

IL PARCO FOTOVOLTAICO

Mesi, anni, per arrivare a questo 26 giugno 2023. Un traguardo per certi versi, un punto di partenza per altri, grazie alla sinergia delle istituzioni, dal Comune alla Regione, all’Arpa fino alla proprietà che qualche anno fa ha acquistato l’intera area.

Un investimento che troverà i suoi confini nei prossimi anni. Parte di questa area, che nell’arco dei prossimi 4 mesi sarà rasa al suolo, ospiterà un parco fotovoltaico capace di dare energia green al quartiere.

Un’altra parte avrà un’altra destinazione, per ora, top secret o non completamente decisa.