Gli stand cinesi alla Fiera del libro di Francoforte attualmente in corso hanno offerto opportunità alle persone che aspirano a ottenere una migliore comprensione della Cina.

“Visito gli stand cinesi alla Fiera ogni volta, e il gran numero di libri cinesi selezionati non manca mai di aiutarmi a conoscere meglio diversi aspetti della Cina”, ha dichiarato a Xinhua Charlottes, che lavora nell’industria culturale in Belgio.

Per rispondere alle esigenze di visitatori come Charlottes, China International Publishing Group e China National Publications Import and Export Co., Ltd. hanno riunito quest’anno più di 100 società editrici in Cina per prendere parte all’evento, considerato il più grande del suo genere.

Più di mille tipi diversi di pubblicazioni sono state esposte sugli scaffali degli stand cinesi, a coprire argomenti di politica, economia, cultura, storia, tecnologia e la lingua cinese, sia per gli adulti che per i bambini.

Rosenmarie Stefan, la cui curiosità in merito alla Cina è aumentata sin da quando ha frequentato alcuni corsi sulla Cina in una scuola comunitaria, cerca qualcosa riguardo alla Cina che sia differente dai resoconti della stampa locale.

La copertura della Cina da parte dei media locali non è affatto sufficiente a consentire alle persone di conoscere un grande Paese, ha dichiarato.

Come consulente a Francoforte, Dirk Schneider ha cooperato con aziende cinesi per più di 20 anni, e preferisce libri riguardanti la politica e l’economia cinesi. “Sono curioso di sapere di più riguardo alla nuova Via della seta, e vorrei trovare alcune pubblicazioni su questo argomento”.

Ralf Glitza, che insegna filosofia e pedagogia all’Università della Ruhr a Bochum, ha detto che spera di trovare libri in merito alla filosofia politica e all’istruzione cinesi. “Voglio approfondire la mia comprensione in merito alle possibilità della Cina ora e in futuro”.

Un numero crescente di libri cinesi è stato pubblicato all’estero negli ultimi anni, ha dichiarato Ren Lei, rappresentante principale presso l’ufficio di rappresentanza tedesco di China National Publications Import and Export (Group) Col, Ltd.

Libri riguardanti l’istruzione infantile, romanzi scritti da noti autori cinesi, filosofia cinese e medicine cinesi sono particolarmente popolari tra i lettori in Europa, secondo Ren.

La Fiera del libro di Francoforte, in programma dal 18 al 23 ottobre, ha coinvolto più di 4 mila società editrici da 95 Paesi e regioni.

