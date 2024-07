Sulla nuova via Metastasio, riqualificata e inaugurata quest’oggi, non sono mancate le polemiche dei residenti. Fra i punti critici sollevati dagli abitanti c’è la riduzione dei parcheggi cui ha risposto in modo eloquente l’assessore Tiboni, ma anche la grandezza della canaline di scolo, l’intersezione con via Panigada e lo stop di via Manara.

Non vi sono invece lamentele sul nuovo aspetto estetico dell’arteria stradale che, dopo i lavori, appare certamente più bella di come non fosse prima.

Le perplessità sono state raccolte dal Consiglio di Quartiere di Fiumicello e poi sottoposte all’Amministrazione. La stessa sindaca Laura Castelletti al taglio del nastro non si è sottratta al confronti con si si è fatto trovare per riferire direttamente le proprie perplessità.

“Quando ci sono dei progetti pilota è più complesso perché bisogna cambiare delle abitutdini – ha detto la Sindaca – Abbiamo anche avuto un confronto molto tranquillo e sereno. Ho detto che non c’è nessun problema poi a vedere se c’è qualcosa di migliorabile, ma come tutte le sperimentazioni ci vuole tempo. Faccio solo un esempio: via Veneto”.