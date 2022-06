Anche in questo lunedì il numero di tamponi processati si riducce notevolmente: solo 13.301 test che hanno portato alla luce in Lombardia 3.043 nuovi contagi covid. Il tasso di positività si mantiene quindi stabile al 22.8%.

Sono 439 i nuovi positivi di Brescia e provincia, anche oggi secondo dato in regione dopo Milano che arriva a 1.176. Sono poi numerosi i territori che si mantengono sulla doppia cifra.

Si riduconon ulteriormente i posti letto occupati in terapia intensiva dove i pazienti passano da 15 a 14. Stesso non possiamo dire da diversi giorni dei ricoveri in area medica: anche in questo lunedì registriamo un +39. Sono infine 11 le segnalazioni di decessi attribuibili al covid delle ultime ventiquattro ore in Lombardia.