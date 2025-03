Ricorre domani, 18 marzo, la Giornata di Commemorazione delle Vittime del Covid. 5 anni dopo la Sanità lombarda in che situazione di trova? Se ci fosse una nuova pandemia avremmo, oggi, tutti gli strumenti per affrontarla? E che cosa ci ha insegnato il Covid?

Con Emilio Del Bono, oggi vice presidente del Consiglio Regionale della Lombardia e all’epoca della pandemia Sindaco di Brescia, ripercorreremo quel 2020 per arrivare poi alla denuncia del Pd regionale sulla sanità lombarda alla luce, anche, del sondaggio dei giorni scorsi di YouTrend.

MICHELE GHIDINI, “IO INTIMIDITO DALLA DIGOS A FUTURA”

Nella seconda parte di Prisma avremo in studio Michele Ghidini, attivista del clima, autore di un video postato sui social che ha fatto alcune centinaia di migliaia di visualizzazioni in cui ha raccontato di “essere stato intimorito dalla Digos” durante la sua visita a Futura.

L'appuntamento è per questa sera, alle 21.00 su Èlive.