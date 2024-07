Arrivano segnali positivi dal mondo dei mutui casa: secondo l’osservatorio congiunto Facile.it – Mutui.it, nei primi sei mesi del 2024 in Lombardia la richiesta di finanziamenti è aumentata del 18% rispetto allo stesso periodo del 2023. In aumento anche l’importo medio richiesto (+1,5%) e il valore medio degli immobili oggetto di mutuo (+3%).

Concentrandoci su Brescia, il valore medio dei mutui richiesti è stato di 133.566 euro, un dato sostanzialmente in linea con le altre province lombarde. Nella classifica spicca – come c’era da attendersi – Milano con oltre 161mila euro. Seguomo Como, Lecco, Monza e quindi Brescia.

Dal campione analizzato per la ricerca (oltre 95mila richieste online) è emerso che la durata del mutuo scende leggermente da quasi 25 anni a 24, mentre l’età media dei richiedenti arriva a sfiorare i 40 anni (in aumento di un anno rispetto al 2023). Se si parla della sola prima casa l’età rimane invece 36 anni e mezzo, mentre la durata media è di 26 anni.

Nei primi sei mesi del 2024 sono state buone le condizioni dei mutui a tasso fisso. Lo stesso non si può ovviamente dire per il tasso variabile perché nonostante il taglio della Bce i valori rimangono elevati. Per un mutuo medio da 126mila euro in 25 anni (LTV 70%) le migliori offerte disponibili online a tasso fisso partono da un tasso (TAN) del 2,86%, con rata di 588 euro. Con il variabile si parte invece dal 4,34%, con una rata di 682 euro.

La classifica