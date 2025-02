È il defibrillatore n. 11 del “Bomber del Cuore” quello che da questa mattina campeggia all’entrata della toelettatura Bau Bau Micio Micio di via Degli Alpini a Sanpolino.

L’associazione, intitolata a Simone Fauci, 38enne stroncato da un arresto cardiaco, ha già posizionato 11 defibrillatori in altrettanti luoghi accessibili al pubblico 24 ore su 24 ma sempre affidati ad un’attività, un’azienda che li sorveglia.

A Sanpolino la “liaison” è nata con Eleonora Pola e la sua Toelettatura per cani e gatti. “Nel periodo natalizio – ci racconta Eleonora – abbiamo raccolto 1.100 euro con la vendita delle “palline di Bau Bau Micio Micio” e con i panettoni del “Bomber del Cuore” e poi alcune clienti hanno lasciato delle offerte per raggiungere la cifra”.

IL CORSO PER IMPARARE AD UTILIZZARE IL DEFIBRILLATORE, IL PROSSIMO INIZIA L’8 MARZO 2025

“Importante è che ci sia il defibrillatore ma altrettanto importanti – sottolinea Silvio Modesti, presidente dell’Associazione Bomber del Cuore – sono i corsi pe rimparare ad utilizzarlo e per eseguire la manovre di soccorso.

Il prossimo corso inizia, a breve, l’ 8 marzo 2025 all’oratorio della Pavoniana in via Veneto e ci sono ancora posti liberi.

IL VIDEO DELL’INAUGURAZIONE